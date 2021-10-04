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Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu

04.10.2021 00:56

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta sarı-kırmızılıların son saniyede attığı gol büyük tartışmalara sebep oldu. Pozisyonu yorumlayan eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Galatasaray'ın son saniyede attığı golünün başlangıcında Halil Dervişoğlu'nun faul yaptığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fazlaca tartışmalı pozisyonun yaşandığı mücadeleyi, eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi.

Deniz Çoban'ın Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı değerlendirmesi şöyle:

"BUGÜN ALİ PALABIYIK SAHADA DEĞİLDİ"

Fanatik'in haberine göre; Deniz Çoban, Çaykur Rizespor'un ilk golünde 3 kez faul olduğunu söylerken, "Bu pozisyonda 3 tane faul var, gidiyor gol oluyor. VAR öyle demiş, hakem böyle demiş. Arkasını dönmüş pozisyona. Bu kadar kritik bir anda hiçbir şeyden haberi yok. Bugün Ali Palabıyık sahada değildi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu
Görüntü: Beinsports

"AĞZINIZIN İÇİNE KADAR GİRMİŞ SİZE BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR"

Muslera'nın kırmızı kart görmemesini eleştiren Çoban, "Bugün Ali Palabıyık'ın verdiği birçok tartışılan kararı var ama bence şu dakika Türk hakemliğinin çok büyük yara aldığı dakika. Sözlerimi seçmeye çalışıyorum. Sarı kartı göstermişsin. Oyuncu o sarı karta rağmen sakinleşmiyor. Ağzınızın içine kadar girmiş bir şeyler söylüyor, sizi protesto ediyor" dedi.

"BUNUN HİÇBİR İZAHI YOK"

Ali Palabıyık'ın göstermediği kırmızı kartın izahı olmadığı söyleyen Deniz Çoban, Ali Palabıyık'ın görmedim, duymadım, görmediğin anda oldu deme şansı yok. Muslera topa vurduktan sonra dönüp bakıyor, görüyor. Gördüğü halde de kırmızı kartı gösteremiyor. Bunun hiçbir izahı yok. Bugün verdiği kararların hepsini kabul edelim, önü perdelendi, göremedi, yağış vardı, yorgundu, morali bozuktu Her şey tamam ama bu gösterilmeyen kırmızı kartın izahı olamaz. Bu kırmızı kartı bir hakem gösteremiyorsa kusura bakmasın kendini bir daha kontrol etsin. Cümleleri seçmeye çalıştım, ne olur affedin" dedi.

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu
Görüntü: Beinsports

"ALİ PALABIYIK BU POZİSYONDA YANLIŞ YERDE DURUYOR"

Galatasaray'ın son saniyede attığı golün iptal edilmesi gerektiğini belirten Çoban, "Bu golün yüzde 100 iptal edilmesi gerekirdi. VAR biraz havayı koklasa, ne olduğunu takip etse. Ali Palabıyık bu pozisyonda yanlış yerde duruyor. İlk pozisyonda topu gösteriyor, Halil topla oynadı diyor. VAR'ın temel prensibi ne zaman devreye girer? Hakemin görmediği bir şey olduğunda devreye girer. Adam topu gösteriyor, Halil'in topla oynadığını zannediyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu

Deniz Çoban, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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