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Galatasaray'da Süper Kupa maçı öncesi kadro belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'da Süper Kupa maçı öncesi kadro belli oldu

Turkcell Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Angelino kadroda yer almadı. İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın kamp kadrosunda Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens gibi önemli isimler yer alıyor.

Galatasaray\'da Süper Kupa maçı öncesi kadro belli oldu
28.12.2023 - 15:22,
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Turkcell Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Angelino kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden açıklanan kamp kadrosunda; Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira yer almadı.

İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Süper Kupa maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Süper Kupa maçı öncesi kadro belli oldu - Son Dakika
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