Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında hakemlerle tartıştı: Ligde illallah ettik, istemiyoruz gelmeyin maçlarımıza - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında hakemlerle tartıştı: Ligde illallah ettik, istemiyoruz gelmeyin maçlarımıza

16.12.2022 18:47
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında hakemlerle tartıştı: Ligde illallah ettik, istemiyoruz gelmeyin maçlarımıza

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Toulouse ile oynanan maçta karşılaşmanın hakemlerine çok sert sözlerle yüklendi. Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza" diyerek tepkisini dile getirdi.

Galatasaray'ın Fransız ekibi Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e çok sert tepki gösterdi.

HAKEMİN YANINA GİTTİ

Toulouse'un 42. dakikada Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepki gösterdi.

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"HAZIRLIK MAÇINDA BİLE AYNISINIZ"

Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz" dedi.

"İLLALLAH ETTİK"

Tepkisini sürdüren Okan Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza" diye konuştu.

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Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı Okan Buruk: 'Önümüzdeki kupa maçıyla birlikte, bıraktığımız yerdeki Galatasaray'ın tekrar sahada olmasını sağlamaya çalışıyoruz' Okan Buruk: 'Önümüzdeki kupa maçıyla birlikte, bıraktığımız yerdeki Galatasaray'ın tekrar sahada olmasını sağlamaya çalışıyoruz'

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında hakemlerle tartıştı: Ligde illallah ettik, istemiyoruz gelmeyin maçlarımıza - Son Dakika


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