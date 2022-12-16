Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında hakemlerle tartıştı: Ligde illallah ettik, istemiyoruz gelmeyin maçlarımıza

Galatasaray'ın Fransız ekibi Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e çok sert tepki gösterdi.
Toulouse'un 42. dakikada Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepki gösterdi.
Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz" dedi.
Tepkisini sürdüren Okan Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza" diye konuştu.
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