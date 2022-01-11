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Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati bile belli oldu - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati bile belli oldu

11.01.2022 10:19

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör olacağı konuşulan Domenec Torrent'in, bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi. Uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Domenec Torrent oluyor. Guardiola'nın yanında uzun yıllar yardımcı antrenörlük görevini yürüten İspanyol çalıştırıcı, bugün İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

18.30'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Anlaşma sağlanan 59 yaşındaki hocanın saat 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Son olarak Flamengo'yu çalıştıran tecrübeli isim, Kasım 2020'de Brezilya'daki görevinden ayrılmıştı.

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

UZUN YILLAR BERABER ÇALIŞTILAR

Domenec Torrent, Palamós CF, Girona FC, Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih, Man. City takımlarında Guardiola'nın yardımcılığını üstlendi.

TERİM'İN YANINA GELİYORDU!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde "Guardiola'nın yardımcısıyla Fatih hocanın ekibi için anlaştık" demişti. Fakat İspanyol çalıştırıcının Terim'in yerine gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Domenec Torrent, Galatasaray, İstanbul, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati bile belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati bile belli oldu - Son Dakika
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