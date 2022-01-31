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Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya

31.01.2022 14:27
Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya

Tecrübeli defans oyuncusu Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı. Galatasaray'la anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Semih Kaya söylentileriyle şaşkına döndü.

Yerli savunmacı arayan Galatasaray'ın gündemine Semih Kaya geldi. Tecrübeli defans oyuncusu Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı. Semih'in Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasıyla Galatasaray'a döneceği iddiaları da kuvvete bindi.

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya

TARAFTAR ÖFKELİ

Gomis transferiyle ikiye bölünen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Semih Kaya da tek vücut oldu. Taraftarlar, Semih'in dönmesini istemiyor. Burak Elmas ve yönetimine ağır tepkiler var.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya
Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya
Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya
Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya
Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya - Son Dakika
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