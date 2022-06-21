Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum

21.06.2022 21:59

Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Okan Buruk, İstanbul'a geldi. Havalimanında soruları yanıtlayan Buruk, "Burada olmak güzel, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. " dedi.

Domenec Torrent ve ekibi ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiriyor. Sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı genç hoca, 21.30'da Fransa'dan İstanbul'a geldi.

"BURADA OLMAK GÜZEL"

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Burada olmak güzel, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." dedi.

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KISA SÜRE İÇİNDE RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Burak Elmas'ın başkan olduğu dönemde Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı. Torrent'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturacak Okan Buruk, İstanbul'a gelirken kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İLE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı. 2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

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CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum - Son Dakika
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