Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu.

Galatasaray'da günlerdir beklenen açıklama yapıldı. Gece yapılan paylaşım ile görüşmelerin başlandığı aktarılan 48 yaşındaki çalıştırıcı Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalandı. Son olarak Başakşehir'de görev yapan hoca ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Sosyal medya hesabından Okan Buruk'un birbirinden güzel gollerinin paylaşıldığı bir video ile bu anlaşma duyuruldu.

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

OKAN BURUK'UN ALACAĞI NET ÜCRET

Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.