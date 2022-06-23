Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj

23.06.2022 13:43

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu haber Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir video ile açıklandı. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu da açıklama yaparak: "Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim" dedi.

Galatasaray'da günlerdir beklenen açıklama bugün yapıldı. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray ile başarıdan başarıya koşan Okan Buruk, sarı kırmızılılara bu sefer teknik direktör olarak döndü.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ANLAMLI MESAJ

Galatasaray'ın Okan Buruk ile anlaşmasının ardından paylaşım yapan Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, ""Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim" diyerek Okan Buruk'a tebrik mesajı gönderdi. Bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

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OKAN BURUK İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi. Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj - Son Dakika
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