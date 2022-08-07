Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano şehrinden hareket etti. Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

ERDEN TİMUR VE ARDA TURAN EŞLİK ETTİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti. Mertens ile eşi ve çocuğu da İstanbul'a geldi. İstanbul'a geç saatlerde ulaşan futbolcuları kalabalık bir grup taraftar karşıladı. Oyuncuların "üçlü" tezahüratı yaptırdığı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

TORREIRA VE MERTENS'DEN İLK SÖZLER

Havaalanında kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Lucas Torreira, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe imza attığım için çok heyecanlıyım" dedi. Dries Mertens ise "Taraftarlar inanılmaz! Bunu beklemiyordum. Harika bir atmosfer! Çılgınca. Çok güzel. Buraya özel hedefler için geldim. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" sözleriyle duyduğu memnununiyeti dile getirdi.

UÇAĞI 120 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR TAKİP ETTİ

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi. Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.