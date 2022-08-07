Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi

07.08.2022 09:18

Yeni sezonda çok güçlü bir kadro kuran Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi. Havalimanına akın eden sarı kırmızılı taraftar, iki yıldızı coşkulu bir şekilde karşıladı. İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano şehrinden hareket etti. Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

ERDEN TİMUR VE ARDA TURAN EŞLİK ETTİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti. Mertens ile eşi ve çocuğu da İstanbul'a geldi. İstanbul'a geç saatlerde ulaşan futbolcuları kalabalık bir grup taraftar karşıladı. Oyuncuların "üçlü" tezahüratı yaptırdığı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

TORREIRA VE MERTENS'DEN İLK SÖZLER

Havaalanında kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Lucas Torreira, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe imza attığım için çok heyecanlıyım" dedi. Dries Mertens ise "Taraftarlar inanılmaz! Bunu beklemiyordum. Harika bir atmosfer! Çılgınca. Çok güzel. Buraya özel hedefler için geldim. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" sözleriyle duyduğu memnununiyeti dile getirdi.

UÇAĞI 120 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR TAKİP ETTİ

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi. Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.

Galatasaray'ın yıldızları İstanbul'a geldi, karşılama anının görüntüleri binlerce kez izlendi
YORUMLAR
500
Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
04:19 Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var
08:58 Netflix iflas edebilir! Kullanıcılarının sadece yüzde 1'i indirdi
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 09:41:34. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement