Basın toplantısında transfer sorusu yöneltilen Kerem Aktürkoğlu, verdiği cevapla soğuk rüzgarlar estirdi

Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncusu, Antalya kampında idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, sezonun kalan bölümünden umutlu olduklarını söyledi.

"BU HABERLERİ YAPAN SİZLERSİNİZ"

Transferi hakkında sorulan soruları yanıtlayan Kerem, "Transfer ve ayrılık haberlerini yapan medya. Bu haberleri çıkaran da medya. Ben en başından beri bana sorulunca Transferi düşünmüyorum, futbolu düşünüyorum." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

"MENAJERİN AÇIKLAMA YAPTI"

Kerem'e soruyu yönelten muhabir, "Wolfsburg, Atletico Madrid gibi takımlarla anıldın?" sorusuna aldığı, "Bu haberleri siz yapıyorsunuz" cevabına şaşırtan bir cevap verdi. Gazeteci, "Ama menajerinin daha yeni açıklamaları oldu" şeklindeki ifadesi Kerem'i şaşırttı.

MENAJERİ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, geçtiğimiz günlerde ArenaNapoli'ye açıklamalarda bulunmuştu. Söğüt, "Napoli ile anılmak gurur verici. Kerem'in Avrupa'da oynama hayali var. Kendisini hedefi doğrultusunda her gün geliştiren bir oyuncu. Önce Galatasaray'da şampiyon olmak istiyor" demişti.

TEK HAYALİM GALATASARAY'DA ŞAMPİYON OLMAK

Geleceği hakkında da konuşan genç yıldız, "Her futbolcu Avrupa'ya gitmek ister. Ben bunu istiyorum, her zaman söyledim. Ancak, tek amacım Galatasaray'da şampiyon olmak." şeklinde konuştu