Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncusu, Antalya kampında idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, sezonun kalan bölümünden umutlu olduklarını söyledi.
Transferi hakkında sorulan soruları yanıtlayan Kerem, "Transfer ve ayrılık haberlerini yapan medya. Bu haberleri çıkaran da medya. Ben en başından beri bana sorulunca Transferi düşünmüyorum, futbolu düşünüyorum." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.
Kerem'e soruyu yönelten muhabir, "Wolfsburg, Atletico Madrid gibi takımlarla anıldın?" sorusuna aldığı, "Bu haberleri siz yapıyorsunuz" cevabına şaşırtan bir cevap verdi. Gazeteci, "Ama menajerinin daha yeni açıklamaları oldu" şeklindeki ifadesi Kerem'i şaşırttı.
Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, geçtiğimiz günlerde ArenaNapoli'ye açıklamalarda bulunmuştu. Söğüt, "Napoli ile anılmak gurur verici. Kerem'in Avrupa'da oynama hayali var. Kendisini hedefi doğrultusunda her gün geliştiren bir oyuncu. Önce Galatasaray'da şampiyon olmak istiyor" demişti.
Geleceği hakkında da konuşan genç yıldız, "Her futbolcu Avrupa'ya gitmek ister. Ben bunu istiyorum, her zaman söyledim. Ancak, tek amacım Galatasaray'da şampiyon olmak." şeklinde konuştu
Son Dakika › Spor › Basın toplantısında transfer sorusu yöneltilen Kerem Aktürkoğlu, verdiği cevapla soğuk rüzgarlar estirdi - Son Dakika