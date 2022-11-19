Mauro Icardi, Wanda Nara'dan bir türlü ayrılamıyor. Geçtiğimiz günlerde Icardi'den resmen boşandığını açıklayan Wanda Nara, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Ayna karşısından cesur bir paylaşım yapan Wanda Nara'ya adeta etkileşim yağdı. Mauro Icardi de bu gönderinin altına yorum bıraktı.
Wanda, "Hey nasıl gidiyor" notuyla video paylaştı. Mauro Icardi de bunun altına , "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" yorumunu bıraktı. Icardi'nin kullandığı emojiler de dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den dikkat çeken yorum: Her geçen gün daha güzel - Son Dakika