Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den dikkat çeken yorum: Her geçen gün daha güzel - Son Dakika
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Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den dikkat çeken yorum: Her geçen gün daha güzel

19.11.2022 19:51

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanan Wanda Nara, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Ayna karşısından cesur bir paylaşım yapan Wanda'nın gönderisinin altına Icardi'nin bıraktığı, ""Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" yorum olay oldu.

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan bir türlü ayrılamıyor. Geçtiğimiz günlerde Icardi'den resmen boşandığını açıklayan Wanda Nara, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

ORTALIK YIKILDI

Ayna karşısından cesur bir paylaşım yapan Wanda Nara'ya adeta etkileşim yağdı. Mauro Icardi de bu gönderinin altına yorum bıraktı.

Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den bomba yorum

"HER GEÇEN GÜN DAHA GÜZEL"

Wanda, "Hey nasıl gidiyor" notuyla video paylaştı. Mauro Icardi de bunun altına , "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" yorumunu bıraktı. Icardi'nin kullandığı emojiler de dikkat çekti.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den dikkat çeken yorum: Her geçen gün daha güzel - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın cesur paylaşımına boşandığı Icardi'den dikkat çeken yorum: Her geçen gün daha güzel - Son Dakika
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