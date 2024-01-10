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Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı - Son Dakika
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Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, Fransız futbol devi Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için Fransız deviyle her konuda anlaşmaya vardı. İki kulüp, 20-21 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında anlaşma sağladı.

10.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:48
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Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız deviyle anlaşmaya vardı.

20-21 MİLYON EUROYA TRANSFER OLACAK

Habertürk Muhabiri Ata Selçuk'un haberine göre, iki kulüp 20-21 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmede son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor.

SİVASSPOR MAÇINDA YOK

Ayrıca sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Boey'in son idmanda dizinde ağrı hissettiği için tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediğini duyurmuştu.

Galatasaray'ın Yıldızı Sacha Boey, Paris Saint-Germain yolunda
Galatasaray'ın Yıldızı Sacha Boey, Paris Saint-Germain yolunda
Boey\'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Galatasaray, Sacha Boey, PSG, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı - Son Dakika
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