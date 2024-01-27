 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler

Yaklaşık 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Süper Lig tarihine geçecek olan Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, Bayern Münih'e transferini tamamlamak için Münih'e gitti.

27.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:51
Abone Ol

Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih'e resmi imzayı atmak için Almanya'ya gitti. Fransız sağ bek bonservis bedeliyle Süper Lig tarihine geçecek.

30 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

Bonservis bedelinin 30 milyon euroyu bulması beklenen Sacha Boey, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Fransız sağ bek sağlık kontrolünden sonra resmen açıklanacak. Almanya'da Bayern Münih yetkilileri tarafından karşılanan Boey'e menajerleri Joshua Barnett, Thies Bliemeister ve Bembi Vungbote eşlik etti.

GALATASARAY İLE 83 MAÇA ÇIKTI

Sacha Boey, Galatasaray kariyerinde 83 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

İşte Sacha Boey'in Münih'teki ilk görüntüleri:

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
Galatasaray\'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih\'e indi! İşte ilk görüntüler
YORUMLAR (3)
  • Emre Kılıç: Yolun açık olsun kral emegin için teşekkür ederiz Yanıtla 2 70
  • Serkan Basar: avrupanın en formda sağ beki yaşıda genç normalde 50 den kapı açılıp 35 e çakılmalıydı kılçıksız Yanıtla 3 31
  • Talip Konyali: HAYIRLI OLSUN...YOLUN AÇIK OLSUN SACHA BOEY Yanıtla 1 20

Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler - Son Dakika


11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor

Son Dakika
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement