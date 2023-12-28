Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok

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Yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak Galatasaray'da ağrıları olan Hakim Ziyech kadrodan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Takımın en önemli oyuncularından biri olan Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

TOPLAM 4 EKSİK

Öte yandan haftalardır sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in yanı sıra ameliyat olan Oliveira ve Angelino da Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Süper Kupa kamp kadrosu;