 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok - Son Dakika
Üye Girişi

Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok

Galatasaray'da ağrıları devam eden Hakim Ziyech, yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosundan çıkarıldı.

28.12.2023 - 14:39,  Güncelleme: 14:43
Abone Ol

Yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak Galatasaray'da ağrıları olan Hakim Ziyech kadrodan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Takımın en önemli oyuncularından biri olan Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

TOPLAM 4 EKSİK

Öte yandan haftalardır sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in yanı sıra ameliyat olan Oliveira ve Angelino da Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Süper Kupa kamp kadrosu;

Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa finalinin kadrosundan çıkarıldı
Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
YORUMLAR (4)
  • Uğur RİZE: Fark etmez golu atan kazanır biz cok istiyoruz sarı kırmızı en büyük cimbommm Yanıtla 32 18
  • bülent C.: Sanchez lig maçındada yoktu. Hakim in yerinede Tete oynar. Yanıtla 19 8
  • herto herto: Fener tam kadro Yanıtla 13 10
  • Alperen Umut: Biz fener değiliz o yoktu bu sakattı deyip mazeret üretip ağlayacak saplar geçeriz her türlü Yanıtla 10 8

Suudi Arabistan, Hakim Ziyech, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok - Son Dakika


15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:48 Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement