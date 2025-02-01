Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Ajax maçının ardından geleceği hakkında konuştu. Durumun karışık olduğunu belirten Torreira, ''İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor'' dedi.

01.02.2025 09:32
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Ajax maçının ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA DURUM ÇOK KARIŞIK"

Telemundo'ya konuşan Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz" dedi.

Şu an için Galatasaray'a odaklandığını söyleyen Torreira, "Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Galatasaray\'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Lucas Torreira, Güney Amerika, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Türk:
    şikeciler büyük almayı seviyor sürekli Galatasaray ve futbolcuları ağzında ahahahahahhaa. Her gün inletir ağlatır işte böyle Galatasaray ahahhahaha 48 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    tiyatro ve sahtekarlık a orda devam edersin orda da at kendini yerlere soytarı 1 30 Yanıtla
  • Türk:
    oEmin an asından keffaşşelik dışında bişey öğrenmemiş ki, öğrendiğini uygulur oe :))) 24 2 Yanıtla
  • Türk:
    adını "oc vejnak" koymuşlar ahahahahahha. oc diye isim koymuş reklamını yapıyor an nesinin oc ahaahahahahaha :D::DD:D:D 22 2 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    HARAMYİYİCİ KULÜBÜN BAŞ SAHTEKARI DEFOL GİT 1 20 Yanıtla
  • Türk:
    vejnak an avsının mnda patinaj çekmişler vıııııjjjttt diye bunun da hoşuna gitmiş ismini koymuş ahahahahaha :DDD:D:D 14 1 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Manita terk etti AGD oldu 1 11 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Hey bunlara ne oluyor dostum? 11 0 Yanıtla
  • hasanbaba1946:
    Başarısızlık Okana yazar, Barış Alper ve Yunus, ilk onbir topcusu değil, hamle oyuncuları olarak kalmalıydılar! kanatlar verimsiz, defans evlere şenlik!! Acil çözüm!!!! 2 7 Yanıtla
  • 19815530:
    holywood a gidecekmiş 2 5 Yanıtla
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