Galatasaray, İzmir'e gidecek - Son Dakika
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Galatasaray, İzmir'e gidecek

11.03.2022 11:50
Galatasaray, İzmir'e gidecek

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da kafile, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün TSİ 17.30'da İzmir'e hareket edecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da kafile, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün TSİ 17.30'da İzmir'e hareket edecek.

Dün oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Barcelona maçı sonrasında, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemeyen sarı-kırmızılılar, geceyi Barcelona'da geçirdi. 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına bugün TSİ 13.30'da Espanyol'un antrenman tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak olan Galatasaray, bu antrenman sonrasında TSİ 17.30'da özel uçakla İzmir'e hareket edecek. Beşiktaş maçının hazırlıklarına İzmir'de devam edecek olan sarı-kırmızılı takım, pazar günü şartların oluşması halinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş maçı için kampa girecek.ERTELEME TALEBİ BEKLENİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin, hem olumsuz hava koşulları hem de takımın 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor.


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Galatasaray, Barcelona, İstanbul, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, İzmir'e gidecek - Son Dakika


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