Galatasaray, Juventus Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Juventus Maçına Hazır

24.02.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Juventus ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Tam kadro çalışan sarı-kırmızılı ekibin idmanı, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray'ın taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın TSİ 23.00'te Allianz Stadı'nda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Antrenman, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:16:50. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Juventus Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.