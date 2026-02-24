Galatasaray, Juventus Maçına Hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Tam kadro çalışan sarı-kırmızılı ekibin idmanı, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray'ın taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın TSİ 23.00'te Allianz Stadı'nda Juventus ile karşı karşıya gelecek.
