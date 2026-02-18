Galatasaray, Juventus'u 5-2 ile mağlup etti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup etmesi dünya spor basınının gündemine oturdu.

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, "Lang, Juventus'a karşı iki gol attı, Galatasaray beş gol kaydetti" başlığını atarken "Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Cabal'ın kırmızı kartı ve ikinci yarıdaki birkaç bireysel hata, yenilginin en büyük etkeni oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyanların bir başka önemli yayın organı La Gazzetta dello Sport ise, "Juve için tarihi bir hata: Galatasaray onları 5-2'lik skorla ezdi, şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var." başlığını atarken, "Juventus yine kazanamadı ve İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı. Sonuç olarak, Ali Sami Yen stadındaki kaos ve yıkıcı sonuç." sözleriyle maçı okuyucularına aktardı.

Bir diğer İtalyan gazetesi Tuttosport da, "İstanbul'da felaket" başlığını atarken "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için acı bir geceydi." diyerek "Mükemmel bir ilk yarıdan sonra, Juventus düşüş yaşadı ve ciddi hatalar ile Cabal'ın kırmızı kart görmesi sonucu, rövanş maçı öncesinde kötü bir yenilgi aldı." ifadelerini kullandı.

İngiliz yayın organı BBC'nin internet sitesi, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off eşleşmesinin ilk ayağında Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup etmesinin ardından, Torino'ya üç gollük avantajla gidecek." ifadeleriyle tarihi maçı okurlarına aktardı.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında 10 kişi kalan Juventus'u nefes kesen bir mücadeleyle 5-2 mağlup etti" başlığını attı. Galatasaray'ın maçta üstün bir performans sergilediği belirten haber ajansı, "Noa Lang ve Gabriel Sara, göz kamaştırıcı bir oyunla maçın yıldızları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli haber ajansı AP, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus'u farklı bir skorla mağlup etti" başlığını atarak "Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u 5-2'lik nefes kesen bir geri dönüş zaferiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin eşiğine getirdi." ifadelerini kullandı.

Alman Bild Gazetesi, "5-2! Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti" başlığıyla maçın ikinci yarısında Juventus'un dağıldığını belirterek ikinci yarının tamamen Türkiye Süper Ligi liderinin kontrolünde olduğunu kaydetti. Bild, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unun ilk ayağında Juventus'u domine etti." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol Marca Gazetesi, "Galatasaray'ın beş golle aldığı farklı galibiyet, Juventus'u elenme tehlikesinin eşiğine getirdi." başlığını atarak, "Galatasaray, ikinci yarıdaki muhteşem performansının ardından (5-2) son 16 turuna bir adım daha yaklaştı." ifadesini kullandı.

Fransız L'Equipe Gazetesi, "Galatasaray ikinci yarıda Juventus'u alt etti. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, adeta çöktü." sözleriyle tarihi maçı okurlarına duyurdu.