Galatasaray, Juventus'u 5-2 yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Galatasaray, Juventus'u 5-2 yendi!

Galatasaray, Juventus\'u 5-2 yendi!
17.02.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus'u 5-2 mağlup ederek avantaj sağladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmak için oynadığı play-off ilk maçında İtalyan devi Juventus'u evinde 5-2'lik net bir skorla yendi.

Böylelikle Sarı kırmızılı takım 25 Şubat Çarşamba akşamı Torino'da oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Juventus'un İstanbul'da aldığı bu ağır yenilgi maçın hemen ardından İtalyan spor basınında geniş yankı uyandırdı.

Gazzetta dello Sport sitesi maç sonucunu "Tarihi bir rezalet'" başlığıyla verdi. Galatasaray'ın Juventus'u 5-2'lik skorla "ezdiğini" yazan gazete, İtalyan takımın son 16 turuna çıkmak için rövanş maçında işinin zora girdiğini vurguladı.

Haberde, "Siyah-beyazlılar, Avrupa tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini aldı. Şampiyonlar Ligi play-off'larından elenmelerine bir adım kaldı" denildi.

Corriere dello Sport da "Lang'ın iki golü Juve'yi ezdi: Galatasaray beş gol attı, Siyah-beyazlılar sayısız hata yaptı" başlığını kullandı. Sitedeki haberde "Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında Türkiye'de Galatasaray karşısında felaket bir sonuç yaşadı" denildi ve "Rövanş maçı çok zor olacak" diye eklendi.

Tuttosport sitesindeki başlık ise "Avrupa felaketi" oldu. Juventus'un güçlü bir ilk yarıdan sonra çöktüğünü ve ciddi hatalar yaptığını yazan site, Galatasaray'ın ise bu hatalardan faydalanmayı bildiğini belirtti. "Şampiyonlar Ligi'nde Juve için acı bir gece oldu" diye yazdı.

Juventus gibi Torino merkezli olan ulusal gazete La Stampa "Juventus ikinci yarıda Galatasaray karşısında çöktü: Türkiye'de kara gece" dedi.

Gazete yorumunda "Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bu noktada bir serap gibi görünüyor" diye ekledi.

Ansa ajansı da "Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul'dan kırık kemiklerle döndü" dedi.

Son 16 turu için iki takıma hangi ihtimaller gerekiyor?

Sarı kırmızılı takım her türlü galibiyet ve beraberlikte adını son 16 turuna yazdırabilecek.

Juventus'un üç gollü galibiyet bulması durumunda maç uzatmalara gidecek. Eğer dört gollü galibiyet elde etmesi durumunda ise bir üst tura Juventus çıkacak.

Tur atlayan takım son 16 turunda İngiliz takımlarından Liverpool ya da Tottenham'la eşleşecek.

Kaynak: BBC

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus'u 5-2 yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 23:48:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray, Juventus'u 5-2 yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.