Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı

10.08.2022 17:48
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren teknik direktör Nurcan Çelik ile yola devam edilmeyecek.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren teknik direktör Nurcan Çelik ile yola devam edilmeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde Nurcan Çelik için yayımlanan teşekkür mesajında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın 2021-2022 sezonunda Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Nurcan Çelik ile olan sözleşmemiz sona ermiştir. Sayın Nurcan Çelik'e kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:32 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement