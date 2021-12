Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ana sponsoru Hepsiburada oldu

Polat Bengiserp: Avrupa'da ses getireceğiz

Başak Karaca: Galatasaray'ın değerleriyle örtüşen bir anlaşma

"Biz bu çalışmayla gurur duyuyoruz"

Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Erturan: Birçok alanda yatırım yapıyoruz"Kadınlara, genç kızlara ilham veren hikayelerin yaygınlaşmasını istiyoruz"

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Hepsiburada ile isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sefada ve Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan katıldı. Galatasaray Kulübü olarak bu anlaşmayı çok önemsediklerini belirten 2'nci Başkan Polat Bengiserp, "Önemli ve fırsat bu. Daha önce Galatasaray Lises'inde kuruluşunu yaptığımız takım, o andan bu yana her gün büyüyerek gelişiyor, çalışmalarını yapıyor. Bu süreç içerisinde elbette destekçilerimiz var. En önemli destekçilerimizden birisi Hepsiburada ile anlaşmamızı sizin önünüzde resmileştireceğiz. Kadın Futbol Takımımız, Galatasaray'ın üç ana spor branşı futbol, basketbol, voleybol içerisindeki eksik takımımızdı. Onu tamamladık. O açıdan çok önemli. 4 aylık çalışmada arkadaşlarımız çok ciddi bir süreç yaşadılar. Bu ekonomik süreç içerisinde destekçilerimiz çok önemli. Onun için Hepsiburada'ya teşekkür etmek istiyorum. Hem Galatasaray'a böyle bir takım kurma imkanı verdiler hem de takımımızın ismini beraber anıyoruz. Aynı zamanda isim sponsoru. Bugünü biz çok önemsiyoruz. Ayın 18'inde başlaması planlanan Süper Lig'de takımımıza güveniyoruz. Onlar da erkek takımımız gibi Avrupa'da ses getiren, güzel maçlar oynayacaklar" ifadelerini kullandı.BAŞAK KARACA: GALATASARAY'IN DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞEN BİR ANLAŞMA Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan yönetim kurulu üyesi Başak Karaca, "Burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü bu tür projelerin toplumda kendini aşan bir etkisi olduğuna inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Marka değerleri açısından ele almak istiyorum. Hepsiburada markasına baktığımız zaman, güvenilir olduğunu, ilham veren, değer katan, cesur ve açık fikirli olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın değerleriyle de bunlar bir araya geliyor. Bu tür çalışmaların toplumda çok daha fazla yeri olacağını görüyoruz; ama benim en çok kıymet verdiğim şey, iki markada da gördüğüm dayanışma, misyon yüklenme, kapsayıcı olma ve samimi olma... Bugün hepsiburada markasına baktığımız zaman benim en çok gurur duyduğum konulardan biri girişimci kadınlara verdikleri teknoloji gücü. Bunu ben her yerde gözlemliyorum. 25 bin kadına yaptıkları, 65 bin kooperatife yaptıkları... En son Contemporary İstanbul'da 15 kadın sanatçı ile birlikte sanata el atmaları" şeklinde konuştu."BİZ BU ÇALIŞMAYLA GURUR DUYUYORUZ"Hepsiburada markası ile yapılan iş birliğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karaca, "Belki de hepimizin içini cızlatan, ekonomik hayata kadının katılımı ile ilgili önemli adımları var. Bugün hepsiburada.com'un iş ortaklarının %6'sından %25'i kadınlar oluşturuyor. Türkiye'deki yönetim kurulunda kadın oranından daha fazla. Bence bütün bunlar bir markanın ne kadar samimi olduğunu, bu işleri yaparken ne kadar sürdürülebilir bakış açısıyla baktığını gösteriyor. Galatasaray markasını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de en fazla şampiyonluklar, kupalar kaldırmış, geleneğinin arkasında geleceğini şekillendiren kapsayıcı, aydınlığa çıkan bir Türkiye'nin en büyük markalarından biri. O yüzden biz bu çalışmayla gurur duyuyoruz. Bizim şu an 265'i aşan kadın sporcumuz var. Futbol takımımızla birlikte bu oran daha fazla arttı. Her konuda olduğu gibi bu işte de liderlik yapmak, çok büyük, çok saygı gören, bu yönde geleceğini şekillendiren hepsiburada ile işbirliği yapmak bizim için çok kıymetli. Futbol Türkiye'nin en sevilen spor dalı. Bizim buradaki başarılarımız, alt yapımız malum. O açıdan da baktığımız zaman kadın olması, futbol olması, hepsiburada ile birlikte olması, tabii Galatasaray'ın olması bu işbirliğini çok değerli kılıyor. Burada olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.HEPSİBURADA İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI MUTLU ERTURAN: BİRÇOK ALANDA YATIRIM YAPIYORUZKadınlara ilham veren hikayelerin geniş kitlelere yayılması konusunda desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Bugün burada hepsiburada olarak Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın isim sponsoru olarak bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Başak Hanım ve Polat Bey'e çok teşekkür ediyorum. 20 senedir faaliyet gösteren bir e -ticaret şirketiyiz. En önemlisi biz Türkiye'de dijitalleşmenin kalkınması adına bir kaldıraç görevi üstlendiğimizi düşünüyoruz. Tüm yatırımlarımızı Türkiye'de ekonominin güçlenmesi, hem müşterilerimizin hem de ortaklarımızın hepsiburada demesini sağlamak. Bunu yapabilmek için de biz bir çok alanda yatırım yapıyoruz. Marketten tutun uçak biletine, uluslararası ticarete kadar birçok şeyi geliştirmiş durumdayız. Bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi, sürdürülebilir olması. Bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için de biz 20 senedir sahadayız. Her zaman e-ticaretin hem müşteri tarafında hem iş ortaklığı tarafında hem bizde satış yapan satıcılarımız tarafında çok daha ileriye götürebilmesi için, Türkiye'de çok farklı illerde geziyoruz, anlatıyoruz, bunları paylaşıyoruz. Bunların en güzel tarafı kadın teknolojiye verdiğimiz önem. Bu işe başladığımızda yaklaşık altı sene önce yaklaşık 6 bin tane kadın girişimcimiz vardı. Şu anda 25 bin tane kadın girişimcimiz var" dedi. "KADINLARA, GENÇ KIZLARA İLHAM VEREN HİKAYELERİN YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ"

Kadınlara ilham veren birçok hikayenin olduğunu, bu hikayelerin bir parçası olabilmek adına da kadın futbol takımına sponsor olmak istediklerini aktaran Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Hepsiburada'nın kurucusu aynı zamanda yönetim kurulu başkanının kendisi de bir kadın. Kadınların eğitimine, Türkiye'de ekonomik gelişmedeki katkısına her zaman çok önem vermiş birsi Hanzade Doğan. Dolayısıyla biz her zaman bu konudaki yatırımlarımızı ve gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bu yolda güzel, ilham veren hikayeler var. Biz de bu ilham veren hikayelerin parçası olabilmek için bugün kadın futbol takımına sponsor olmak istedik. Çünkü biliyoruz ki yaptığımız sponsorluklar sadece para desteği değil, arkasında ilham veren hikayeler yaratacak ve çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Cesareti olmayan, bunu yapabilir miyim diyen kadınlarımıza, genç kızlarımıza ilham olsun ve bunu çok daha büyük kitlelere ulaştıralım istiyoruz. Biz Türkiye'nin hepsiburadasıyız diyoruz. Türkiye'de yerli ve milli sermaye ile faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde kadınların futbol, sanat, ticaret, hangi alanda olursa olsun desteklenmesi için sonuna kadar destek vereceğiz. Bugün Başak Hanım'a, Polat Bey'e, Yönetim Kuruluna, en büyük ilham kaynağı Nurcan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mutluluk. Bu bir başlangıç çok daha büyük kitlelere ulaşmasını diliyoruz" diye konuştu.