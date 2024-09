Galatasaray Kadın Takımı Şampiyonlar Ligi\'nde

Spor

GALATASARAY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, teknik direktör Metin Ülgen, futbolculardan Arzu Karabulut ile Benan Altıntaş, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının hikayesini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. A Grubu'nda; Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşen sarı-kırmızılarda yönetim kurulu üyesi Emir Aral, teknik direktör Metin Ülgen, futbolculardan Arzu Karabulut ile Benan Altıntaş, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

EMİR ARAL: HİÇ KİMSENİN TAHMİN ETMEDİĞİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Avrupa'nın son 16 takımı arasına girdiklerini ve bu başarıdan dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi. Göreve geldikten sonra yeni bir takım oluşturduklarını dile getiren Aral, "Gerçekten çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi enlerin ve ilklerin takımı Galatasaray. 2022 senesinde Dursun Özbek ile yönetime geldiğimizde sayın başkanımız bize kadın futboldan sorumlu olmak ister misin diye sordu. Biz de Galatasaray'daki öğretileri doğrultusunda tabii ki başkanım dedik. Baştan aşağı bir takım yarattık. Daha önce 2021 senesinde kurulmuştu. Ama teori olarak biz yeniden bir takım kurduk. İlk sene lig birinciliğine sahip olduk. Play-off'larda elendik. İkinci sene de şampiyon olduk. Bu üçüncü senemiz, tekrar seçildik. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Şu an pek farkındalığı olmasa da bu gerçekten uzun vadede kadın futbolu ve Galatasaray için yine tarihi bir başarı olacaktır. Bugün nasıl Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi diye hatırlıyorsak, kadınlarımızı da inşallah öyle anacağız. Bu 10-20 senelik bir projenin başlangıcıydı aslında. Bunu da biz başarmış olduk. Çok mutluyuz. Hocamız, oyuncularımız ve teknik ekibimizle gerçekten hiç kimsenin tahmin etmediği bir başarı elde ettik. Avrupa'nın son 16 takımı arasına girdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de puanlar almaya çalışacağız. Önümüze bakmaya çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

'İSTEMEDİĞİMİZ BİR KURA ÇEKTİK'

Hedeflerinin ilk 2'ye girmek olduğunu dile getiren Aral, sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray'ı geçtik, Türkiye'de bile ikinci turu geçtim Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı ilk defa bir takım böyle bir başarı elde edebiliyor. İstemediğimiz bir kura çektik. Lyon, Wolfsburg ve Roma… Daha önce Wolfsburg'un 2 şampiyonluğu, Lyon'un da 8 veya 9 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Aslında çekebileceğimiz en kötü ve en zor iki takımı seçtik. Takımıza güveniyoruz. Hedefimiz ilk 2'ye girmek. Transfer de yapabiliriz. Sayın başkanımız buradan şampiyonlar ligine girmemizden sonra belki biraz daha önümüzü açabilir. Bakalım inşallah hedefimiz ilk 2."

'KIZLARIMIZ TARAFTARLARDAN ÇOK MOTİVE OLUYOR'

Taraftarın desteğiyle Galatasaray'ın gücünü ve büyüklüğünü Avrupa'ya tekrar göstereceklerine inandıklarını ifade eden Emir Aral, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Tabii ki biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Kızlarımız taraftarlardan çok motive oluyor. O yüzden biraz daha ilgi gösterirlerse inşallah biz bu gruptan çıkacağız. Galatasaray'ın gücünü ve büyüklüğünü Avrupa'ya tekrar göstereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

METİN ÜLGEN: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, sezon başında hayaller kurduklarını, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup ve Türkiye'de de bir ilki gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti. Ülgen, "Çok mutluyuz. Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı dedik. Sezon başı hayallerimizi kurduk. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz dedik. Lüksemburg ayağı bizim için çok önemliydi. Çünkü Avrupa'daki ilk maçlarımızı oynayacaktık. Orada mükemmel geçti ve öz güven kazandık. Dedik ki biz Şampiyonlar Ligi'nde yürüyebiliriz. Slavia Prag takımı iyi bir takım. Çok atlet bir takım. Avrupa takımları güçlü, kuvvetli ve çok tempolu. Onlar ayak uydurduk. Buradaki maçı çok şanssız kaybettik. Buradaki maç bizi yaraladı ve üzdü. Ama orada istediğimiz oyunu oynayarak onları düşürdük. İstediğimiz oyunu kabul ettirdik. İstediğimiz oyunu sahaya koyunca da uzatmalarda da olsa kazanmasını bildik. Tabii ki çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerinde bulundu.

'SON 8'E KALMAK İSTİYORUZ'

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda zor takımların olduğunu ifade eden Metin Ülgen, "Zor bir grup. Çok önemli takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuş takımlar var. Ama biz oynadığımız futbolla, verdiğimiz mücadeleyle çok daha iyi olacağının sinyallerini vermiştik zaten. Zannediyorum biz orada da başarılı olacağız. Son 8'e kalmak istiyoruz. Bu inanca ve öz güvene sahibiz. Motivasyonumuz çok yüksek. Ne olursa olsun çok iyi hazırlanacağız. Orada da başarılı olup son 8'e kalmak istiyoruz" dedi.

'TARAFTARIMIZI MUTLAKA YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Galatasaray taraftarına çağrıda da bulunan Metin Ülgen, sarı-kırmızıların kendilerini destekleyip yalnız bırakmamaları gerektiğini ifade etti. Ülgen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın futbolu yeni gelişiyor. Taraftar, oyuncu üzerinde çok büyük bir etki yaratıyor. Taraftarımızı mutlaka yanımızda görmek istiyoruz. Bizle beraber olurlarsa oyun mutlaka çok daha farklı olacak. Coşkulu, arzulu ve istekli olacak. Ben taraftarımıza buradan sesleniyorum sahada mükemmel bir oyun var, çok güzel bir mücadele var. Onlar geldiğinde keyif alacaklar. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bizi desteklesinler. Türkiye'de bu ilki hep beraber başaralım. Sahada çok iyi şeyler yapalım istiyoruz."

ARZU KARABULUT: ÜLKE VE KULÜP ADINA ÇOK BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK

Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Arzu Karabulut, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıkları için çok mutlu olduklarını ve inanılmaz bir başarı elde ettiklerini ifade etti. Karabulut, "Gerçekten çok mutluyuz. İnanılmaz bir başarı elde ettik. Takımın ortamı şu an çok iyi. Çok iyi bir ortam yaşıyoruz. Ülke ve kulüp adına çok büyük başarı elde ettik. Son 16 takımın arasına kaldık. Biz orada neticede sadece Galatasaray'ı temsil etmiyoruz, ülkemizi de temsil ediyoruz. Ülke puanı da getiriyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İkinci rövanş maçında deplasmanda onları ezip geçmemiz gerçekten anlatılmaz bir andı bizim için. Takımıma katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum" yorumlarında bulundu.

'GRUP AŞAMALARINA KALAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNENLER OLDU'

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk aşamayı geçemeyeceklerini düşünen çok kişi olduğuna vurgu yapan Arzu Karabulut, "Bizim fazla ileri gidemeyeceğimizi düşünen çok kişi oldu. Grup aşamalarına kalamayacağımızı, ilk aşamayı bile geçemeyeceğimizi düşünenler de oldu. Son 16'ya kalacağımızı kimse düşünmedi. Son 8'e kalacağımızı da kimse bilemez. O yüzden her an her şey olabilir. Ben takımıma, teknik ekibe çok inanıyorum ve güveniyorum. Taraftar da arkamızda olduğu sürece inşallah çok güzel bir başarı elde edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'İNŞALLAH TEKRAR ŞAMPİYON OLURUZ'

Avrupa arenasında aldıkları galibiyetlerle farklı bir motivasyon yakaladıklarını ifade eden Karabulut, "Ligde henüz 1 maç oynadık. Yarın ikinci maçımıza çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı erteleme maçlarımız oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız bu galibiyetler bizi farklı bir motivasyonla lig maçlarına çıkartacak. Farklı bir duygu ve hırsla lig maçlarına çıkacağız. İnşallah orada da tekrar şampiyon oluruz" diye konuştu.

BENAN ALTINTAŞ: GALATASARAY'I DAHA İYİ YERLERE TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara gelene kadarki süreç hakkında yorumlarda bulunan Benan Altıntaş, "Bizim için zor bir süreçti. Bu süreci en iyi şekilde ilerletmeye çalıştık. İlk maç 2-2 bittikten sonra çok üzülmüştük çünkü hak ettiğimiz bir galibiyetti. Ama olmadı… Ondan sonra takımımız 120 dakika müthiş mücadele etti. Sonunda turu aldık. Şu an önümüzde zor bir yol var. Uzun da bir yol. Ama güzel geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımaya çalışacağız" diye görüş belirtti.

'GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK'

Galatasaray'ı her sene bu seviyelere taşımaya çalışacaklarını ifade eden Altıntaş, "Rakip kim olursa olsun biz Galatasaray'ı en üst seviyeye taşımaya çalışacağız. Bu bir ilk. Galatasaray tarihinde de bir ilk. Bunu her sene bu seviyelere taşımaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin iki kulvarda da şampiyonluk olduğunu söyleyen Benan Altıntaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz tabii ki de şampiyonluk ama her yıl daha da artacağını düşünüyorum. Süper Lig'de de yüzde 100 şampiyonluk. Başka şansımız yok."