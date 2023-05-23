Galatasaray, kaleci Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermiyor!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ilerleyen yaşı nedeniyle Fernando Muslera'nın yerini sürpriz bir isimle dolduracak.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen, İstanbul ekibinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Sezon biter bitmez Galatasaray'a dönecek 24 yaşındaki eldiveni Okan Buruk başka bir takıma göndermeyecek.
Deneyimli hoca, genç kaleciyi Okan Kocuk'un yerine kulübeye geçirecek. 24 yaşındaki eldiven, artık Galatasaray'da son dönemlerini yaşayan Muslera'nın yerine hazırlanacak.
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