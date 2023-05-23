Galatasaray, kaleci Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermiyor! - Son Dakika
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Galatasaray, kaleci Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermiyor!

23.05.2023 11:21

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılardan kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Batuhan Şen, lig biter bitmez Galatasaray'a dönecek. Teknik direktör Okan Buruk'un genç kaleciyi yeni sezonda takımda tutacağı ve Muslera'nın yerine hazırlayacağı ifade edildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ilerleyen yaşı nedeniyle Fernando Muslera'nın yerini sürpriz bir isimle dolduracak.

BATUHAN ŞEN DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen, İstanbul ekibinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Sezon biter bitmez Galatasaray'a dönecek 24 yaşındaki eldiveni Okan Buruk başka bir takıma göndermeyecek.

Muslera'nın yerine geçmeye geliyor! Galatasaray, Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermeyecek
Batuhan Şen

MUSLERA'NIN YERİNE HAZIRLANACAK

Deneyimli hoca, genç kaleciyi Okan Kocuk'un yerine kulübeye geçirecek. 24 yaşındaki eldiven, artık Galatasaray'da son dönemlerini yaşayan Muslera'nın yerine hazırlanacak.

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Muslera'dan eldiveni almaya geldi! Galatasaray, Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermeyecek Muslera'dan eldiveni almaya geldi! Galatasaray, Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermeyecek

Fatih Karagümrük, Batuhan Şen, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, kaleci Batuhan Şen'i hiçbir yere göndermiyor! - Son Dakika


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