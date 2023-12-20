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Galatasaray, Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sarı-kırmızılı ekip ilk yarıyı önde tamamladı.

Galatasaray, Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
20.12.2023 - 20:53,
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Veseli, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can Keleş, Lasagna

Gol: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 12 Rohden, Dk. 45 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Ziyech (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.

13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.

34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

Kaynak: AA
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