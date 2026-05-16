Galatasaray-Kasımpaşa: 44. randevu

16.05.2026 11:24
Galatasaray'ın galibiyetlerde 27-7, gol sayılarında 90-48 üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 44. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasındaki 43 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 15 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 8 kez galip gelirken, taraflar 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 23 gole, sarı-kırmızılılar 35 golle yanıt verdi.

Son 7 maçta Galatasaray üstün

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 7 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 19 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-14 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

