Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas ile top kapma çalışmasının ardından, topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maçla sona erdi.
Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almazken, Ryan Babel ise özel program dahilinde çalıştı.
Kaynak: AA
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