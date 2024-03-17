Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada Mertens ile öne geçti. 34. dakikada kullanılan korner vuruşu sonrası Icardi'nin topu kendi ağlarına göndermesinin ardından devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Galatasaray, ikinci yarı başladıktan sonra maçın 48. dakikasında Icardi ile yeniden öne geçti. 57. dakikada Aytaç Kara'nın ve 77. dakikada da Costa'nın golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, 3-2 geriye düştü. 83. dakikada Icardi ile beraberliği yakalayan Galatasaray, Vinicius'un 90. dakikada attığı golle maçı 4-3 kazandı.

Galatasaray, bu maçla birlikte ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. Toplamda 26 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, puanını 81'e çıkardı.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Icardi, gol sayısını 23'e çıkardı

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 23'e çıkardı.

Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 25 maçta 15, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.

Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.

Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 64 resmi müsabakada 46 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 18 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.

Son 11 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

Icardi penaltıdan yararlanamadı

Mauro Icardi'nin 81. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Gianniotis kurtardı.

79. dakika Winck'in Zaha'yı ceza sahasında yere düşürmesinden sonra hakem, kırmızı kartla beraber penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Carlos Vinicius, ligdeki ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızlıların ara transfer döneminde İngiltere ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, bu maça kadar Süper Lig'de 5, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece kupada Teksüt Bandırmaspor'a karşı gol attı.