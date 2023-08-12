Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle! İlk 11'ler Belli Oldu - Son Dakika
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Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle! İlk 11'ler Belli Oldu

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:41

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Galatasaray maçı canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde. Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın canlı izleme linki ve ilk 11'ler...

GALATASARAY CANLI YAYIN! Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, bu akşam Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Sporseverler tarafından, Galatasaray maçı canlı izle! Kayserispor Galatasaray canlı yayın! konuları araştırılmaktadır. Heyecanla beklenen Kayserispor ve Galatasaray maçının canlı izleme linki merak konusu oldu. İşte, Galatasaray ve Kayserispor maçı şifresi izle!

KAYSERSİPOR GALATASARAY İLK 11'LER KİMLER?

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sérgio, Barış, Mertens, Kerem, Cédric Bakambu

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Kayserispor arasında gerçekleşecek Süper Lig maçı bu akşam saat 21.45'de gerçekleşecek.

KAYSERİSPOR GALATARASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecanla beklenen Kayserispor ve Galatasaray maçı, Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek

GALATASARAY KAYSERSİPOR CANLI İZLE!

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka Beinsports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Mesut Şahin
Zehra Aygör
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle! İlk 11'ler Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Kayserispor Maçı Canlı İzle! İlk 11'ler Belli Oldu - Son Dakika
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