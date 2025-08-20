Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
