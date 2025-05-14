Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa\'yı garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

SAMSUNSPOR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Öte yandan Samsunspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.

İşte Samsunspor'un o paylaşımı;



Bir Hayal Daha Gerçeğe Döndü:

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA!

Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti!

Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! ??

Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız

@YY_Samsun

'ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu.

Direndik, inandık, başardık.

Ve şimdi... Avrupa yolculuğumuz başlıyor!

Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz!