Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Öte yandan Samsunspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.
İşte Samsunspor'un o paylaşımı;
Bir Hayal Daha Gerçeğe Döndü:
SAMSUNSPOR AVRUPA'DA!
Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti!
Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! ??
Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız
@YY_Samsun
'ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu.
Direndik, inandık, başardık.
Ve şimdi... Avrupa yolculuğumuz başlıyor!
Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz!
Son Dakika › Spor › Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)