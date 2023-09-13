Galatasaray, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor - Son Dakika

Galatasaray, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor

Son Güncelleme: 13.09.2023 14:44

Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız'ı transfer etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak. Fenerbahçe'nin daha önce de Kenan Yıldız için Juventus'a teklif yaptığı ancak reddedildiği iddia ediliyor.

İtalyan devi Juventus'un formasını giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız, Galatasaray'ın radarında. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil etmeyi istiyor.

GALATASARAY TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Yerli rotasyonunda elini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kenan Yıldız'a talip oldu. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

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FENERBAHÇE İDDİASI

Arda Güler'i Real Madrid'e sattığı dönemde Fenerbahçe'nin de Kenan Yıldız için Juventus'a teklif yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği iddia ediliyor.

Galatasaray, yerli transferinde sağ gösterip sol vuracak! Aslan, Juventus ile masada

Kenan Yıldız, Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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