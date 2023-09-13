Galatasaray, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor

İtalyan devi Juventus'un formasını giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız, Galatasaray'ın radarında. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil etmeyi istiyor.
Yerli rotasyonunda elini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kenan Yıldız'a talip oldu. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Arda Güler'i Real Madrid'e sattığı dönemde Fenerbahçe'nin de Kenan Yıldız için Juventus'a teklif yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği iddia ediliyor.
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