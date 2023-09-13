Galatasaray, Kenan Yıldız'ı transfer etmek istiyor

İtalyan devi Juventus'un formasını giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız, Galatasaray'ın radarında. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil etmeyi istiyor.

GALATASARAY TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Yerli rotasyonunda elini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kenan Yıldız'a talip oldu. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

FENERBAHÇE İDDİASI

Arda Güler'i Real Madrid'e sattığı dönemde Fenerbahçe'nin de Kenan Yıldız için Juventus'a teklif yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği iddia ediliyor.