Galatasaray kendine geldi

Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti

Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı