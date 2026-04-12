Galatasaray Kocaelispor'u Ağırladı

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor 'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Singo, Eren Elmalı, Lemina ve Asprilla'nın yerlerine Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira ve Sara'yı sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'tan oluşturdu. Orta alanda Torreira ve İlkay Gündoğan'ı sahaya süren Okan Buruk; hücum hattının sağında Sane, 10 numara Sara, sol kanatta ise Sallai'ye forma şansı verdi. Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

BARIŞ ALPER'İN 200'ÜNCÜ RESMİ MAÇI

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı forma altında 200'üncü maçına çıktı. 2021-22 sezonunda Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı forma altında 5'inci sezonunu geçiriyor. Gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, Kocaliespor karşılaşmasında 200'üncü kez Galatasaray formasıyla mücadele etti.

29 GÜN SONRA İÇ SAHADA

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla birlikte 29 gün sonra iç sahada maça çıktı. Ligde sahasında son olarak 14 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılılar, milli ara sonrasında Trabzonspor deplasmanına konuk olmuştu. Galatasaray, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte 29 gün sonra taraftarıyla buluştu.

GÜNAY GÜVENÇ SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Galatasaray'da karşılaşmaya yedek olarak başlayacağı duyurulan Günay Güvenç, son ana maç kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç'in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYON GALATASARAY DAIKIN KADIN VOLEYBOL TAKIMI TARAFTARI SELAMLADI

2026 CEV Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kocaelispor karşılaşması öncesinde taraftarları selamladı. Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası finalinde İtalyan ekibi Chieri 76'yı iki maçta da mağlup ederek şampiyon olmuştu. Kadın voleybolcular, karşılaşma öncesinde kazandıkları kupayla Galatasaray taraftarının önüne çıktı. Kupayla stadyumda tur atan şampiyon voleybolcular, taraftara üçlü çektirdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray'ın Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşma kapalı gişe oynandı. Sarı-kırmızılı taraftaralar stadyumun tamamını doldururken, maç önü ve sırasında oyuncularına sevgi gösterilerinde bulunarak destek oldu.

LUCESCU UNUTULMADI

Galatasaray'da UEFA Süper Kupası ve lig şampiyonluk sevinci yaşayan Rumen teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Sarı-kırmızılıların, Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşmada Lucescu unutulmadı. Karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde 'Seni unutmayacağız' yazılı pankart açıldı. Mücadele öncesinde stadyumda yer alan skorboarlarda Mircea Lucescu için hazırlanan video yayımlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da eski teknik direktörlerini uzun süre alkışlarla andı. Öte yandan Rumen teknik adam için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

KOCAELİSPOR BAŞKANI DURUL MAÇI TARAFTARLARLA BİRLİKTE İZLEDİ

Kocaelispor taraftarları, 51 otobüsle İstanbul deplasmanına geldi. 2 bin 400 Kocaelisporlu taraftar, deplasman tribünündeki yerini aldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul da karşılaşmayı deplasman tribününde yeşil-siyahlı taraftarlarla birlikte takip etti.