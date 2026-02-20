Galatasaray Konyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Galatasaray Konyaspor Maçına Hazır

Galatasaray Konyaspor Maçına Hazır
20.02.2026 19:53
Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maça Konya'ya geldi. Osimhen kadroda yok.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak Konya Havalimanı'na iniş yaparken, bir grup taraftar tezahüratlarla kafilenin gelişini bekledi. Sarı-kırmızılılar geniş güvenlik önlemleri ile havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tezahüratlar yaptı. Kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

Aslan'da Osimhen kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç yarın saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Rolan Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Wilfred Singo, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Yunus Akgün, Leroy Sane, Yaser Asprilla, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Mauro Icardi" - KONYA

Kaynak: İHA

