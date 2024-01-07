Galatasaray, Konyaspor maçında 4 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konyaspor maçında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konya karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Sacha Boey, Lucas Torreira, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin yerine Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha ve Halil Derivoğlu'na görev verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sakatlığından dolayı, Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu, milli takımları ile Afrika Kupası'nda olduğu için, Sacha Boey ile Lucas Torreira da sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor. İspanyol sol bek Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor. Angelino ayrıca ligdeki son 3 maçta kadroya alınmadı.

Mauro Icardi ilk kez kadroda yok

Transfer olduktan sonra statü gereği Zalgiris karşısında oynamayan Mauro Icardi, bundan maçın ardından oynanan 27 resmi maçın hepsinde görev aldı. Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilirken, 30 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez oynamadı.

Halil Dervişoğlu ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yokluğunda forvette Halil Dervişoğlu yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de başladı. Dervişoğlu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris ile İstanbul'da oynanan müsabakada 11'de görev almıştı.

Tanguy Ndombele 5 maç sonra 11 başladı

Galatasaray Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele, Konyaspor karşısında 11'de görev aldı. Son olarak Alanyaspor maçına 11 başlayan Ndombele, 4'ü lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 karşılaşma sonra 11'de yer aldı.

Kaan Ayhan sağ bekte görev aldı

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Sacha Boey'in yerine sağ bekte Kaan Ayhan 11'de başladı. Bu sezon orta sahada ve defansın ortasında yer alan Ayhan ilk kez sağ bekte görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca 3 maç sonra 11'de yer aldı.

Yedek kulübesinin yaş ortalaması 20

Teknik Direktör Okan Buruk, sakat, cezalı ve milli takıma giden futbolcuların çokluğu nedeniyle yedek kulübesine genç futbolcuları aldı. Yedek kulübesinin en yaşlı ismi kaleci Günay Güvenç olurken, bu futbolcuların yaş ortalaması ise 20 oldu.

Ahmet Çalık unutulmadı

11 Ocak 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, bu maçta unutulmadı. Futbolculuk döneminde Galatasaray ile Konyaspor'da forma giyen Çalık için sarı-kırmızılılar maçtan önce yedek kulübesine 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' yazılı tişört koydu.

Galatasaray, Konyaspor maçına; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Kazımcan Karataş bekledi. - İSTANBUL