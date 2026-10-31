Galatasaray, Konyaspor\'u deplasmanda 4-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı

GALATASARAY, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Ligde üst üste 4'üncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı ekip, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 4-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Victor Osimhen, 28'inci dakikada Yunus Akgün, 49'uncu dakikada Aleksey Batrakov ve 55'inci dakikada penaltıdan Rafael Leao kaydetti. Konya deplasmanından 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligdeki puanını 25'e çıkararak haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi.

SÜPER LİG'DE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'deki son yenilgisini Trabzonspor karşısında alan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Karadeniz ekibine mağlup olduktan sonra puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar; sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında 3 puana ulaşan taraf oldu.

BU SEZON 4'ÜNCÜ KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligde 4'üncü kez bir müsabakayı kalesinde gol görmeden tamamladı. Geride kalan 10 haftalık periyotta kalesinde toplam 12 gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde daha önce Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermemişti. Konyaspor deplasmanında da kalesini gole kapatan Galatasaray, ligdeki 4'üncü maçını gol yemeden tamamladı.

BATRAKOV SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille filelerini havalandıran Aleksey Batrakov, Süper Lig'deki ilk golünü Konyaspor deplasmanında kaydetti. Ligde daha önce Kocaelispor ve Kasımpaşa müsabakalarında asist yapan, Konyaspor karşısında ise 1 gol ve 1 asistle oynayan Rus futbolcu, ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Galatasaray formasıyla bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere toplam 11 resmi müsabakada görev alan 21 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı forma altındaki toplam skor katkısını 3 gol ve 3 asiste çıkardı.

VICTOR OSIMHEN SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanını da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı formayla 60'ıncı Süper Lig maçına çıkan yıldız golcü, 50'nci golüne imza attı. Lille deplasmanında 1, Fenerbahçe derbisinde 2 ve Konyaspor karşısında attığı 1 golle son 3 resmi maçında üst üste 4'üncü kez ağları havalandıran Osimhen, bu sezonki form grafiğini 10 maçta 10 gole taşıdı. Galatasaray kariyerinde ilk sezonunda 41 maçta 37 gol kaydeden, ikinci sezonunda ise 33 karşılaşmada 22 gole imza atan Nijeryalı forvet, bu sezonki 10 maçlık periyotta attığı 10 golle birlikte sarı-kırmızılı formayla toplamda 84 maçta 69 gole ulaşmış oldu.

GABRIEL SARA DALYA DEDİ

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor mücadelesiyle birlikte sarı-kırmızılı formayla 100'üncü resmi maçına çıktı. Konyaspor karşılaşmasına kadar Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da 2 maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda toplam 12 gol ve 20 asist kaydetti. Mücadeleyi 2 asistle tamamlayan Sara, Süper Lig kariyerinde 28 Ekim 2024'teki Beşiktaş derbisinin ardından ikinci kez bir maçta iki asist üretme başarısı gösterdi. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 2 gol atarken, son maçta ürettiği 2 asistle birlikte ligdeki toplam asist sayısını da 4'e çıkardı.

YUNUS AKGÜN LİGDEKİ 2'NCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, Konyaspor deplasmanında da ağları sarsmayı başardı. Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü 2'nci haftadaki Erzurumspor FK maçında kaydeden milli futbolcu, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille karşılaşmasında ağları sarsmıştı. Yunus Akgün, Konyaspor karşısında attığı golle hem ligdeki ikinci golünü kaydetti hem de bu sezon tüm kulvarlardaki 3'üncü golüne ulaştı.

RAFAEL LEAO İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Konyaspor deplasmanında penaltıdan attı. Konyaspor karşısında fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, resmi maçlardaki gol hasretine de son verdi. Portekizli futbolcu, son golünü Milan forması giydiği dönemde geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında, 18 Şubat 2026 tarihinde oynanan Como maçında kaydetmişti. Leao, penaltıdan son golünü ise yine Milan formasıyla 8 Kasım 2025 tarihindeki Parma karşılaşmasında atmıştı.

EL CHADAILLE BITSHIABU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray'ın Almanya ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk resmi sınavını verdi. Milli arada Pendikspor ile yapılan ve 3-3'lük eşitlikle tamamlanan hazırlık karşılaşmasında görev alan genç stoper, Konyaspor deplasmanında oyuna dahil olarak ilk kez resmi bir müsabakada sarı-kırmızılı forma için mücadele etti.