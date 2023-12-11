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Galatasaray, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti - Son Dakika
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Galatasaray, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı hafta maçında Galatasaray, yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Mücadele, Parken Stadı'nda oynanacak ve Daniele Orsato tarafından yönetilecek.

Galatasaray, Kopenhag maçı için Danimarka\'ya gitti
11.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son hafta maçında yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti.

İstanbul Genel Havacılık Terminali'nden Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket eden sarı-kırmızılı kafile, bu sabah son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptı.

Galatasaray'ın Kopenhag karşılaşmasının kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

Kaynak: DHA
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