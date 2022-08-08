Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mız, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını 2017-2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadromuzda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü. Merve Uygül'e 'Büyük Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' der, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Uygül'ü transfer etti - Son Dakika

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