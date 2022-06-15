Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu ve şubelerdeki görev dağılımı şu şekilde:YÖNETİM KURULUBAŞKAN: Dursun ÖzbekİKİNCİ Başkan: Metin ÖztürkBAŞKAN YARDIMCISI: Niyazi YelkencioğluBAŞKAN YARDIMCISI: Ahmet Cemal ÖzgörkeyGENEL SEKRETER: Eray YazganMUHASİP ÜYE: Levent Yaz
ŞUBELERERKEK BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can NatanKADIN BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran GülmezgilTEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza MorovaKADIN VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent YazERKEK VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent YazYELKEN: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazKÜREK: Metin Öztürk, Rıza MorovaSUTOPU: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazYÜZME: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazOTİZM YÜZME ŞUBESİ: Rıza MorovaATLETİZM: Rıza Morova, Dikran GülmezgilJUDO: Emir Aral, Dikran GülmezgilBİNİCİLİK: Cemal ÖzgörkeyBRİÇ: Mehmet CibaraESPOR: Emir Aral
SATRANÇ: Cansu Ak
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu - Son Dakika