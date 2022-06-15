Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu

15.06.2022 20:18
Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu

Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.

Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu ve şubelerdeki görev dağılımı şu şekilde:

YÖNETİM KURULUBAŞKAN: Dursun ÖzbekİKİNCİ Başkan: Metin ÖztürkBAŞKAN YARDIMCISI: Niyazi YelkencioğluBAŞKAN YARDIMCISI: Ahmet Cemal ÖzgörkeyGENEL SEKRETER: Eray YazganMUHASİP ÜYE: Levent Yaz

ŞUBELERERKEK BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can NatanKADIN BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran GülmezgilTEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza MorovaKADIN VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent YazERKEK VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent YazYELKEN: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazKÜREK: Metin Öztürk, Rıza MorovaSUTOPU: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazYÜZME: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazOTİZM YÜZME ŞUBESİ: Rıza MorovaATLETİZM: Rıza Morova, Dikran GülmezgilJUDO: Emir Aral, Dikran GülmezgilBİNİCİLİK: Cemal ÖzgörkeyBRİÇ: Mehmet CibaraESPOR: Emir Aral

SATRANÇ: Cansu Ak


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Metin Öztürk, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:33:40. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement