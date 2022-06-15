Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu ve şubelerdeki görev dağılımı şu şekilde:

Kaynak: DHA

Metin Öztürk, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu - Son Dakika

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