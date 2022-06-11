Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünün kongresi

11.06.2022 16:04
Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk iki sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk iki sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, birinci sandıkta başkan adaylarından Dursun Özbek'e 97, Eşref Hamamcıoğlu'na da 76 oy çıktı. İkinci sandıkta ise Özbek'e 107, Hamamcıoğlu'na da 113 oy verildi.

Kongrede ilk iki sandık sonucunda Dursun Özbek 204, Eşref Hamamcıoğlu ise 189 oy aldı.

Bu arada genel kurulda oy kullanan üye sayısı 4 bin 459 olarak güncellendi.

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Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar Galatasaray Kulübünün kongresi Galatasaray Kulübünün kongresi
Kaynak: AA

Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika

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