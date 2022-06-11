Bu arada genel kurulda oy kullanan üye sayısı 4 bin 459 olarak güncellendi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, birinci sandıkta başkan adaylarından Dursun Özbek 'e 97, Eşref Hamamcıoğlu 'na da 76 oy çıktı. İkinci sandıkta ise Özbek'e 107, Hamamcıoğlu'na da 113 oy verildi.

Kaynak: AA

Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika

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