Galatasaray Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu Yarın Yapılacak

Galatasaray Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu Yarın Yapılacak

Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Başkanlık için mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Galatasaray'ın 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

24.05.2024 10:15
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

DönemBaşkan
1905-18, 1925Ali Sami Yen
1919-22, 1934Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52Yusuf Ziya Öniş
1925Ali Haydar Şekip
1926Ahmet Robenson
1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29Necmettin Sadak
1929-30Abidin Daver
1930-31, 1933Ahmet Kara
1931-32Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34Ali Haydar Barşal
1933Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36Ethem Menemencioğlu
1936-37Saim Gogen
1937-39, 1944Sedat Ziya Kantoğlu
1939Nizan Nuri
1939Adnan Akıska
1940-42Tevfik Ali Çınar
1942-43Osman Dardağan
1944-46Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68Suphi Batur
1953, 1962-64Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62Refik Selimoğlu
1957-59Sadık Giz
1969-73, 1975-79Selahattin Beyazıt
1973-75Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96Alp Yalman
1996-2001Faruk Süren
2001-02Mehmet Cansun
2002-08Özhan Canaydın
2008-11Adnan Polat
2011-14Ünal Aysal
2014-15Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21Mustafa Cengiz
2021-22Burak Elmas
2015-18, 2022-24Dursun Özbek

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu Yarın Yapılacak - Son Dakika

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