Spor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Dönem Başkan 1905-18, 1925 Ali Sami Yen 1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu 1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş 1925 Ali Haydar Şekip 1926 Ahmet Robenson 1927 Adnan İbrahim Pirioğlu 1928-29 Necmettin Sadak 1929-30 Abidin Daver 1930-31, 1933 Ahmet Kara 1931-32 Tahir Kevkep 1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal 1933 Fethi İsfendiyaroğlu 1934-36 Ethem Menemencioğlu 1936-37 Saim Gogen 1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu 1939 Nizan Nuri 1939 Adnan Akıska 1940-42 Tevfik Ali Çınar 1942-43 Osman Dardağan 1944-46 Muslihittin Peykoğlu 1946-50, 1965-68 Suphi Batur 1953, 1962-64 Ulvi Yenal 1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu 1957-59 Sadık Giz 1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt 1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin 1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras 1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar 1990-92, 1992-96 Alp Yalman 1996-2001 Faruk Süren 2001-02 Mehmet Cansun 2002-08 Özhan Canaydın 2008-11 Adnan Polat 2011-14 Ünal Aysal 2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 2018-21 Mustafa Cengiz 2021-22 Burak Elmas 2015-18, 2022-24 Dursun Özbek

Kaynak: AA