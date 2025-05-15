Galatasaray Kupayı Kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Buruk, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor'u 3-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım için de önemli bir final maçı oynandığını aktaran Buruk, "Kupa finalini hak etmiş iki takım vardı. İki takım taraftarının oluşturduğu ortam, Gaziantep şehrinin bu maça verdiği değerle çok güzel bir final oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz ama Trabzonspor da aynı emeği verdi. Onları da verdiği emekten dolayı tebrik ediyorum. Onlar da finalde ellerinden geleni yaptı. İki devrenin de başında goller bulduk. Bunlar bizi rahatlattı. İstediğimizin karşılığını aldık. Oyuncularıma, maçı önemseyip odaklandıkları için teşekkür ediyorum. Hafta sonu için bize moral oldu. Şampiyonluk yolunda da hafta sonu Kayserispor maçında şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçen sezonki şampiyonluk sonrası hedeflerinin 5. yıldız olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Buruk, "Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok fazla maç oynadık. İki kupa kazanma şansımız var. Avrupa kupasında başarılı olamadığımız için üzgünüz. Beşinci yıldız çok önemliydi. Buna çok yakınız. Hafta sonu almak istiyoruz. Benim hedefim bir sonraki sezon da şampiyonluğu devam ettirmek. Başkanımız ve yöneticilerimiz bizimle birlikte büyük emek veriyor. Çok önemli yatırım yapıyorlar. Önemli bir kadro kurdular. Bu kadroyla saha içinde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz üst üste 4 ve 5. şampiyonlukları alabilmek. En büyük hedefim Galatasaray teknik direktörü olarak daha çok kupa kazanıp taraftarımızı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, son 3 sezonda Galatasaray'ın geliştiğini belirterek, "Yatırımlar yapıldı, ekonomik olarak büyüdük, başarılar kazandık. Artık kimse Galatasaray'ın aldığı oyuncuya şaşırmıyor. Galatasaray her oyuncuyu alma durumuna geldi. Taraftarımızın büyük desteği var. Son 3 sezonda Galatasaray'ın seyirci sayısını da artırdık. Bu rüzgar arkamızdayken devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Trabzonspor takımının kupa seremonisine çıkmamasını anlayışla karşıladığını vurgulayarak, "Trabzonspor'un duruşuna saygı duyuyorum. Bizimle alakalı olmadığını söylediler. Demek ki düşündükleri ve tepki gösterdikleri bir şey var. Biz çıkıp kupayı kutladık. Sezon başında Beşiktaş maçından sonra çıkıp rakibimizi tebrik ettik. Bazen kaybeden takımın orada olması zor oluyor. Trabzonspor'un farklı bir duruşu var. Ona da saygı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.