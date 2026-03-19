Galatasaray, Liverpool'a 4-0 Mağlup Oldu

19.03.2026 11:24
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ağır bir yenilgi alırken İngiliz basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

The Guardian, mücadeleyi şu ifadelerle değerlendirdi:

"Anfield'da ılık bir bahar akşamıydı, Avrupa kupası maçını ve belki de sezonu kurtarmak için geri dönüş gerekiyordu ve Liverpool bir kez daha bunu başardı. Arne Slot bu sezon birçok şeyi yanlış yapmış olabilir, ancak Galatasaray karşısında alınan ezici zaferin ardından Liverpool'un kimliğinin bu özelliğini kaybetmesi bu listeye eklenemez. Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak."

GOAL ise Liverpool'un performansına dikkat çekerek, "Liverpool, Çarşamba günü Anfield'da Galatasaray'ı 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline rahat bir şekilde yükseldi. Arne Slot'un ekibi, geçen hafta Türkiye'de aldıkları 1-0'lık yenilginin intikamını kendi taraftarları önünde sergiledikleri baskın performansla aldı. Dominik Szoboszlai ilham verici bir form sergilerken, Mohamed Salah kaçırdığı penaltıya rağmen yıldızlaştı" ifadelerine yer verdi.

The Athletic, Salah'ın tarihi başarısına vurgu yaptı:

"Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı ezici bir üstünlükle geçerek çeyrek finale yükseldi. Mohamed Salah, 4-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı oyuncu oldu. Sırada Paris Saint-Germain var"

The Sun, Salah'ın performansı ve Noa Lang'ın sakatlığını ön plana çıkararak, "Salah, şok edici penaltı kaçırmasının ardından tarihe geçti ve PSG ile rövanş maçına zemin hazırladı. Galatasaray'da Noa Lang ise karşılaşmada ciddi görünen bir el sakatlığı yaşadı" açıklamasında bulundu.

Sky Sports, maçın kırılma anına dikkat çekti:

"İstanbul'da alınan tek gollük yenilginin ardından Arne Slot üzerindeki baskı artmıştı. Ancak Szoboszlai, Liverpool taraftarlarının tüm sezon boyunca takımlarından beklediği tempoyu sergilediği bir başka etkileyici performansta açılış golünü atarak maçın gidişatını belirledi"

Daily Mirror ise turu şu sözlerle özetledi:

"Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine Arsenal'in yanına katıldıktan sonra Paris Saint-Germain'den intikam alma şansına sahip olacak. Arne Slot'un takımı, Galatasaray'a karşı ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilgiyi, Anfield'da oynanan rövanş maçında 4-0'lık galibiyetle telafi etti"

Kaynak: DHA

