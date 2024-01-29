Galatasaray, Lucas Torreira ile nikah tazeledi

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidecek.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alan Lucas Torreira'nın maaşında artışa gidecek. Uruguaylı orta sahanın normal şartlarda sözleşmesi 2026'da bitiyordu.
Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla toplam 62 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı verdi.
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