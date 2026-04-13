Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi

13.04.2026 08:21
Galatasaray’ın puan kaybının ardından canlı yayında karşı karşıya gelen Evren Turhan ile Emre Bol arasındaki futbol polemiği, kısa sürede kişisel tartışmaya dönüşerek ekran başındakileri şaşkına çeviren bir kriz yarattı. Yaşanan tartışmanın ardından Emre Bol, mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti. Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede gündem olurken, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA CANLI YAYINDA ALEVLENDİ

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyen Galatasaray’ın puan kaybı, Sporcast YouTube kanalındaki değerlendirme programında gerginliğe yol açtı. Galatasaraylı kimliğiyle bilinen eski futbolcu Evren Turhan ile Fenerbahçeli spor yazarı Emre Bol arasındaki tartışma kısa sürede sertleşti.

SÖZLER GERİLİMİ ZİRVEYE TAŞIDI

Program sırasında tartışmanın dozunun artmasıyla birlikte Evren Turhan, Emre Bol’a yönelik “Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum” sözleriyle tepki gösterdi. Bu çıkış, stüdyodaki tansiyonu bir anda yükseltti.

EMRE BOL SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Turhan’ın sözlerine sert karşılık veren Emre Bol, canlı yayında sesini yükseltti. “Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana ‘lan’ diyemezsin!” ifadeleriyle tepki gösteren Bol, öfkesine hakim olamadı.

STÜDYODAN AYRILDI

Yaşanan tartışmanın ardından Emre Bol, mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti. Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.

