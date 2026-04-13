Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi

Galatasaray’ın puan kaybı sonrası spor medyasında tansiyon yükseldi. Canlı yayında karşı karşıya gelen Emre Bol ile Evren Turhan arasında yaşanan sert tartışma, stüdyoda krize dönüştü.
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyen Galatasaray’ın puan kaybı, Sporcast YouTube kanalındaki değerlendirme programında gerginliğe yol açtı. Galatasaraylı kimliğiyle bilinen eski futbolcu Evren Turhan ile Fenerbahçeli spor yazarı Emre Bol arasındaki tartışma kısa sürede sertleşti.
Program sırasında tartışmanın dozunun artmasıyla birlikte Evren Turhan, Emre Bol’a yönelik “Senin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum” sözleriyle tepki gösterdi. Bu çıkış, stüdyodaki tansiyonu bir anda yükseltti.
Turhan’ın sözlerine sert karşılık veren Emre Bol, canlı yayında sesini yükseltti. “Bana terbiyesiz diyemezsin! Bana ‘lan’ diyemezsin!” ifadeleriyle tepki gösteren Bol, öfkesine hakim olamadı.
Yaşanan tartışmanın ardından Emre Bol, mikrofonunu çıkararak canlı yayında stüdyoyu terk etti. Kameralara yansıyan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?