Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından bir taraftarın bıçaklandığı öğrenildi. Survivor yarışmasıyla da tanınan milli atlet Nagihan Karadere tesadüfen karşılaştığı Trabzonspor taraftarının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

17.12.2024 09:54  Güncelleme: 10:02
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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un maçı sonrası bir taraftarın bıçaklandığı öğrenildi.

EVE GİDERKEN GÖRDÜ

Bu olaya tanıklık eden milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, taraftarın hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Karadere, olay yerinde bir vatandaşı kanlar içinde yatarken bulduklarını ve yardıma çağırdıkları ambulansın taraftarı hastaneye götürdüğünü belirtti. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadere, 'Büyük geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarını bıçaklanmış halde gören Karadere, yayınladığı ilk videoda "Vallahi ışıklarda beklerken böyle bir şeyle karşılaştım. Arkadaki beyefendiye de söyledim sağ olsun yardıma geldi. Acaba yaşıyor mu? İnanmıyorum. " dedi.

Bıçaklanan taraftarın hastaneye kaldırıldığı açıklayan, "Arkadaşlar ancak eve gelebildim. Işıklarda beklerken yerde yatan kanlar içerisinde bir vatandaşa denk geldik. Vallahi böyle durumlarda yardım etmeye de herkes korkar oldu. Yani ben de açıkçası çok korktum, çekindim. Ama arkadaki araçlardan destek isteyip hep birlikte gidince tabii ki kötü bir manzarayla karşılaştık. Kanlar içerisinde, yatıyor her tarafı kan revan içerisinde. İşte polisi, ambulansı, Her yeri aradık. Geldiler. Aldılar, götürdüler. Vallahi yani gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Öyle söyleyeyim. Gece gece de böyle bir olayla karşılaştık. Yani insanlar gerçekten yardıma muhtaç insanlara bile yardım etmeye korkar oldu. Yani hepimiz öyle olduk." ifadelerini kullandı.

"YERDE YATARKEN GÖRDÜM"

Ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulunan Karadere, "Bu gece saat 00:30 sularında Beykoz Kavacık'ta bulunan trafik ışıklarında beklerken Trabzonspor formalı bir vatandaşı kanlar içinde baygın veya yaralı halde, yerde yatarken gördüm. Hemen akabinde ise trafik ışıklarında hemen ardımda bekleyen diğer araçlardan ısrarla yardım isteyerek, yaralı kişinin yanına gittik. Kişiyi gördüğümüz esnada kendisinin "Yaralı" olduğunu fark ederek, hemen 112'ye haber verdik. Allah, ilgili yaralı kişiyi ailesine ve sevdiklerine bağışlasın. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı

Nagihan Karadere, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Bu ne la her yer gs TS. Biraz da Eziktası konuşun. Eksi puanlı takıma biile silkelendiler :D:DDD 72 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    glatasaray bu ülkenin en büyük beka sorunudur feto kumpas şike herşey bunlardan çıkmıştır 9 46 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Bu spor ya,maç için ise bu yaralama olayı,değer mi ya,yazık. ?? 23 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Tm Allah razı olsun bunun reklamının yapmanın anlamı ney reklama ne gerek insanlık yapmış sın. Allah razı olsun ama göndem yapmak iyi deyil 7 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Troya benziyor duvara iki göz iki kaş çizsem daha güzel olur 3 0 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    ferrroooo adana şişşşşşş 2 1 Yanıtla
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