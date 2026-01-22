Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye\'nin sıralaması

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 beraber kaldı. Oynadığı son iki Devler Ligi maçında galip gelemeyen Cimbom, İspanya ekibinden puan koparmayı başardı. Atletico Madrid 4. dakikada Simeone ile golü bulurken Galatasaray ise Llorente'nin kendi kalesine attığı gol ile durumu eşitledi. Bu karşılaşmanın ardından UEFA, ülke puanlarını hemen güncelledi.

GALATASARAY SON HAFTAYA PLAY-OFF HATTINDA GİRDİ

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Atletico Madrid, Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti. Galatasaray ise rakibine Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle yanıt verdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 10'a yükseltti ve play-off hattındaki yerini son haftaya taşıdı. Galatasaray'ın gruptaki kaderi, Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City maçının ardından netlik kazanacak.

ÜLKE PUANI MAÇ SONRASI YENİDEN HESAPLANDI

Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşmasının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Avrupa kupalarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer Türk temsilcilerinin aldığı her puan, Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından kritik önem taşıyor.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Güncellenen tabloya göre Türkiye, 48.125 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldı. Sekizinci sıradaki Belçika'nın 58.150 puanı bulunurken, Türkiye'nin hemen arkasında yer alan Çekya ise 46.075 puanda kaldı.

Güncel ülke puanları

1- İngiltere: 104.102

2- İtalya: 92.267

3- İspanya: 86.390

4- Almanya: 82.974

5- Fransa: 75.605

6- Hollanda: 66.095

7- Portekiz: 63.666

8- Belçika: 58.150

9- Türkiye: 48.325

10- Çekya: 46.075