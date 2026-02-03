Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler - Son Dakika
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
03.02.2026 09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan Kayserisporlu Aaron Opoku'nun, Almanya 2. Ligi ekibi Eintracht Braunschweig'e transfer olduğu açıklandı.

Kayserispor'un Galatasaray'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada kendi kalesine gol atan Aaron Opoku'nun takımdan ayrıldığı açıklandı. Ganalı futbolcu, kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam edecek.

İLK GOL KENDİ KALESİNE GELMİŞTİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Yunus Akgün'ün ortasında arka direkte ters bir vuruş yapan Aaron Opoku, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçerken, mücadele sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

KAYSERİSPOR RESMEN AÇIKLADI

Kayserispor Kulübü, Galatasaray maçında talihsiz bir an yaşayan Aaron Opoku'nun Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aaron Opoku'nun transferi konusunda Eintracht Braunschweig ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Kaiserslautern'den transfer edilen ve Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Opoku, sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta görev yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mö19720202 Mö19720202:
    bu maç incelenmeli şaibeli maç gibi duruyo 111 97 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Kayseriye golü atmış gitmiş 112 21 Yanıtla
    Kadri Sabancı Kadri Sabancı:
    Nasılda seviniyorlar bu yetmemiş gibi öteki oyuncuda Osimenin önüne nasıl yuvarladı topu penaltı kazandılar bukadarda bariz hata olurmu 1 0
  • serhat ali serhat ali:
    maçta büyük hata!!!! yap, ardından kovul ve başka bir ülkenin 2. ligine transfer. temiz iş. kayseri öğrenmiş neler olduğunu. yönetim bile genel kurul kararı alıyorsa olay büyük... 82 38 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Almanya’da 2 lig oynamak Kayseri’de oynamaktan daha iyi bence ben olsamda öyle yapardım son 7-8 yıldır futbolcular parasını alamadığı için şikayet ediyor transfer yasağı alıyor farklı farklı oyunculardan dolayı Kayseri büyük bir şehir taraftarıda işadamlarıda sahip çıkmalı 68 8 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    kayseridense 2 inci lig almanya daha iyi adam kurtulmuş elinizden 62 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
