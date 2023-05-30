Antalyaspor'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın 2. dakikasında Valencia'nın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli tribünler Ankara'dan gelen haberle tribünde adeta çılgına döndü.
Fenerbahçe'nin mücadeleyi 1-0 önde götürdüğü sırada MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında beraberlik golünü buldu. Bu golün haberinin Kadıköy'e gelmesi sonrası ise tribünler adeta yıkıldı.
Fenerbahçe taraftarı, Ankaragücü'nün mücadelede beraberliği yakaladığını öğrendikten sonra "Gol" diye bağırdı. Şampiyonluk tezahüratlarına başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, bir ağızdan besteler söyledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçından gelen gol haberiyle Kadıköy'de tribünler adeta yıkıldı - Son Dakika