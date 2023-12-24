Galatasaray maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

Fenerbahçe , Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 17'nci haftasındaki Kayserispor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Serdar Aziz'in yerine Oosterwolde'ye, Fred yerine İrfan Can'a, İsmail Yüksek'in yerine Crespo'ya, Batshuayi yerine ise Dzeko'ya görev verdi. Kartal, Galatasaray maçına şu 11'le çıktı: "Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szaymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko."

ARDA KARDEŞLER'İN 2'NCİ DERBİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçta hakem Arda Kardeşler görev aldı. Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Kardeşler, ikinci derbisinde Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetti.

DZEKO 11'DE YER ALDI

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında görev alamayan Edin Dzeko, Galatasaray maçında formasına kavuştu.

Sarı-lacivertlilerde Kayseri deplasmanı öncesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko, geçtiğimiz günlerde takımla çalıştı. Sakatlığını atlatan Boşnak futbolcu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ile Mert Hakan Yandaş, zorlu derbide takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ile gribal enfeksiyonu bulunan Serdar Aziz derbide görev alamadı.

Öte yandan İrfan Can Kahveci ile Crespo sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri durumunda ligin 19'uncu haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçta şehitler unutulmadı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 Mehmetçik için Ülker Stadyumu'nda anma gerçekleştirildi. Stat içinde yer alan led panolarda "Başımız Sağ Olsun" yazısı yer aldı. Fenerbahçeli futbolcular mücadele öncesi ısınmak için sahaya önünde "Başımız Sağ Olsun" yazılı siyah tişörtler ve "Başımız "Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı. İki takım futbolcuları seremoni öncesi sahaya çıkarken "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartı taşıdı.

Mücadele öncesi ise 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.